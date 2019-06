Truck van man uit Balkbrug vliegt in brand: Kalveren levend verbrand in veewagen

Protestan­ten Klooster­haar en Sibculo vormen eindelijk echt één gemeen­schap

21 juni Na een dertien jaar durende ‘verloving’ volgt op de laatste zondag van juni eindelijk het langverwachte ‘huwelijk’: na het ondertekenen van de akte in de Fredrikskerk vormen de Hervormde Gemeente Kloosterhaar-Sibculo en de Gereformeerde Kerk Sibculo samen de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar. ,,Dat samensmelten is al jaren geleden in gang gezet en in goede harmonie verlopen’’, verkondigen de voorzitters Hans Botter en Rikus Akse.