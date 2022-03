Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart klaar voor seizoen dankzij NLdoet

Jolien Zwaag zet de dahlia’s in potten, ze zijn voor de verkoop en voor het aankleden van deze tuinen in Dedemsvaart. Ze heeft plezier erin. ,,Ik heb mij met mijn man opgegeven hiervoor, we waren zelfs nog nooit bij deze Tuinen geweest, terwijl we toch echte tuinmensen zijn”, vertelt ze in de ochtendzon. Haar man is er niet bij. ,,We zijn juist niet samen, we zien elkaar al elke dag”, is haar verklaring.