Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart wint prestigieuze Europese prijs: ‘Het is echt een hele eer’

De Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart is gisteravond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de prestigieuze European Garden Award 2023 in Duitsland. In de categorie ‘management erfgoedtuinen’ kreeg de aansturende stichting de eerste prijs. ,,Het is voor de tuinen een enorme opsteker én het geeft ons meer Europese bekendheid”, vertelt Nicolien van der Veer (59), één van de medewerkers.