Tuinen van Mien Ruys bij Dedemsvaart begint verkoop, maar écht open zijn ze nog niet: ‘Het zou te druk worden’

Echtpaar De Vries uit het Drentse Pesse heeft zich netjes vooraf aangemeld en komt de tuin in gedrenteld. Het pad waarop ze lopen slingert zich een weg tussen de oude eiken. Een lommerrijk gevoel geeft het, zelfs nu de bomen nog kaal zijn. Voor hen is het niet de eerste keer dat ze een bezoekje brengen aan deze tuin. ,,We vinden dit echt een walhalla, het is hier heerlijk met dit mooie weer. Daarom komen we hier en gaan we niet naar een bouwmarkt voor onze planten. Daar hebben ze trouwens alleen eenjarigen”, vertelt Femke Anne en loopt naar Monique Bruins Slot die als coördinator binnen de Tuinen van Mien Ruys met haar tuinkennis voor menigeen de reddende engel is.