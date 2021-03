Tunnel bij Balkbrug biedt opening naar nieuwe welvaart: ‘Ondernemers zien kansen’

Maandenlang zat Balkbrug in de bouwellende. In het hart van het dorp werd gegraven, zijn damwanden geslagen, is beton gestort en nu in de laatste dagen van het werk wordt er geasfalteerd. Dat alles voor een grote verkeerstunnel pal in het centrum van het dorp, die de doorstroming van het regionale verkeer op de N377 moet bevorderen. Daarmee komt een einde aan de files voor de stoplichten die er in de gebruikelijke piektijden op de kruising met de Meppelerweg en de Ommerweg waren.