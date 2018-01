Tunnel Boshoek Hardenberg bijna klaar

100km-weg

Drie tunnels

Ook de tunnel bij de Willemsdijk wordt op locatie voorgebouwd, omdat net als die voor de Boshoek de afmetingen van de betonnen bak te groot zijn om vanaf een fabriek over de weg te vervoeren. Bij die tunnel, die later in maart moet worden ingereden, is onlangs de wapening voor het dek aangebracht. Eind maart volgt de plaatsing van de fietstunnel voor de Lentersdijk, die wel in een fabriek is gemaakt. De N34 wordt verbreed van 8.20 tot 8.50 meter, op de middenas komt een groene strook die de maximum snelheid van 100 km per uur aanduidt. Aan weerszijden van het 16 km lange weggedeelte komen een ‘obstakelvrije zone’ van 8 meter breed, waarvoor de afgelopen maanden bomen zijn gekapt, en duurzame ‘grasbetonstenen’ waarin het beton is vervangen door geopolymeren die veel minder co2-uitstoot opleveren.