Tunnel naar perron Hardenberg in ijskast

De gemeente Hardenberg heeft nog vergeefs gezocht naar andere manieren om de ambitieuze plannen te financieren. Toch is het perron tussen de twee sporen erg smal. Dat is nog een erfenis uit het recente verleden, toen Hardenberg werd aangedaan door een enkele trein per uur. Inmiddels is het tussenstation uitgegroeid tot een regionaal knooppunt waar circa tien treinen per uur halt houden.

Te smal

Een perron zou minimaal 6,70 meter breed moeten zijn, maar de gemiddelde breedte in Hardenberg is slechts 4,35 meter. De 'veiligheidszones' (pal naast de sporen) en de 'loopzones' zijn conform de voorschriften 80 centimeter breed, maar de 'stawachtzone' in het midden is veel te smal met een breedte van 1,15 in plaats van 2,50 meter. Dat brengt risico's met zich mee bij het in- en uitstappen, zeker op drukke momenten in de spits. Dan moeten reizigers vaak door de veiligheidszone lopen om andere wachtende reizigers te kunnen passeren. Zeker wanneer ze een koffer, rollator of vouwfiets bij zich hebben. En dan moeten reizigers voordat ze het perron willen verlaten regelmatig ook nog wachten op een vertrekkende trein. De met rode hekken beveiligde opstelruimte voor de spoorwegovergang staat soms zo vol dat reizigers ook moeten wachten op het perron. De vertrekkende trein rijdt dan erg dicht langs deze wachtende reizigers. Een tunnel onder het spoor door zou daarvoor een oplossing bieden.

Te ambitieus

Vorig jaar zomer presenteerde de gemeente Hardenberg een ambitieus ontwerp om het stationsgebied toekomstbestendig en veilig te maken, in samenwerking met ProRail, NS Stations en de provincie Overijssel. De kosten van dat plan werden geschat op 24 miljoen euro, de gemeente en de provincie wilden gezamenlijk 10 miljoen euro bijdragen. Maar het gat van 14 miljoen euro bleek niet te dichten. Daarom worden de realisering van een perronopgang vanuit de tunnel, de aanpassing van het perron en het verleggen van de sporen nu in de ijskast gezet. Dat scheelt 10 miljoen euro.

Afgeslankt plan

In het afgeslankte plan voor het stationsgebied is de aanleg van de tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor niet geschrapt, dit moet een veilige verbinding opleveren tussen het centrum van Hardenberg en het gebied rond het ziekenhuis. Aan weerszijden van het station worden parkeerterreinen aangelegd. In verband met de nieuwbouw van het nieuwe Röpcke-Zweers-ziekenhuis is een deel van het parkeerterrein al aangelegd. De stadskant van het station wordt nieuw ingericht met fietsenstallingen en een nieuwe plek voor de bushaltes.

Uitwerking