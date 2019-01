Twan en Rita verloren hun strijd, maar zijn toch tevreden met tunnel onder N34

Hardenberg zwaait Professor Waterink­school uit

30 januari Na pakweg 45 jaar trouwe dienst is vanmiddag het oude schoolgebouw van de Professor Waterinkschool uitgezwaaid door de circa 140 leerlingen, ouders en medewerkers. Het onderkomen van de Hardenbergse streekschool voor christelijk speciaal basisonderwijs aan de Gramsbergerweg was in 1973 in gebruik genomen, maar is dringend aan nieuwbouw toe. Na het gezamenlijke afscheid van de school worden donderdag en vrijdag alle materialen en leermiddelen overgebracht naar de tijdelijke onderkomens.