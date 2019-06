Twee auto's botsen op elkaar in Mariënberg: inzittenden gewond

video Met de zomer voor de boeg bos nog altijd kurkdroog: ‘We staan 3-0 achter’

6:00 Kurkdroog was het vorig jaar juli in het Oost-Nederland. De natuur ging gebukt onder het grootste neerslagtekort ooit. Maar hoe vergaat het met het bos een jaar later? ,,We staan nu, aan het begin van de zomer, al met 3-0 achter”, verzucht Vechtdal-boswachter Nico Arkes. Toch ziet hij ook lichtpuntjes: ,,Sommige plantensoorten genieten juist bescherming door de droogte.”