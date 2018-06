Twee autokrakers in Hardenberg betrapt, maar gestolen laptop spoorloos

De recherche doet verder onderzoek. Uit de geparkeerde auto blijkt een laptop te zijn weggenomen, maar die hadden de verdachten niet bij zich. Een speurtocht in de omgeving van de Burgemeester Bramerstraat leverde vanmorgen ook niets op. Wie de afgelopen nacht iets verdachts heeft gezien of de laptop vindt ,wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via een privébericht aan Politie Hardenberg via sociale media.