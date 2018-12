Twee brute woningovervallen in twee dagen: nieuwe trend?

Een 82-jarige vrouw is alleen thuis in een afgelegen boerderij in het buitengebied van Hardenberg. Het is maandagavond omstreeks half acht, buiten is het pikkedonker. De deurbel klinkt. Ze loopt naar de voordeur en doet open. Twee mannen staan op de stoep, duwen haar met geweld naar achteren en drukken iets in haar gezicht, mogelijk een wapen.