Twee gewonden bij botsing op kruising in Rheeze

met video Boer Bert-Jan in Zwolle is ‘knetter­trots’ op tientonner Evelien 43: ‘Een hele lieve koe. Net een hond’

Evelien 43 is de eerste koe in 130 jaar die een bijzondere mijlpaal bereikt op het melkveebedrijf van de familie Klei. Ze heeft 10.000 kilo vet en eiwit geproduceerd. In buurtschap Haerst bij Zwolle is het daarom feest. Juist nu, in een tijd waarin de boer onder druk staat en zijn werk bekritiseerd wordt. ‘Als je goed bent voor de koe, is de koe goed voor jou.’

28 augustus