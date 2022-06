Twee mannen uit Nieuwleusen opgepakt voor ernstige verwaarlozing: dieren leefden in hun eigen poep

Overval met hamer op supermarkt lijkt opgelost: man uit Dedems­vaart opgepakt

Het lijkt er op dat er een doorbraak is in de zaak rond de overval op de Lidl in Dedemsvaart, een half jaar geleden. De politie heeft vandaag in elk geval een 21-jarige man in de kraag gevat en verwacht nog meer aanhoudingen te kunnen doen. De verdachte komt uit het dorp zelf.

31 mei