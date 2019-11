Twee personen aangehouden voor drugshandel in Hardenberg

Dj uit Hardenberg genomi­neerd voor Party Awards: ‘Dit is echt een erkenning’

14 november Als 12-jarig jongetje stond hij jaloers naar de dj in de jeugdsoos in Ommen te kijken. Terwijl de dj het ene cd'tje na het andere opzette, vroeg Bennie Tamminga of hij misschien ook 'eventjes mocht draaien.’ Vanaf toen was hij verkocht. ,,Vanaf dat moment wist ik dat ik hier iets mee wilde doen.’’ Nu, vierentwintig jaar later, is Tamminga genomineerd voor de Party Awards, als ‘Populairste opkomende Party DJ’.