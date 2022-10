Twee regionale ziekenhuizen financieel in zwaar weer:

‘Rode cijfers en tekorten dreigen’

Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg en de Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn verkeren financieel in zwaar weer. Dat blijkt uit de financiële ‘stresstest‘ over 2021 van accountantskantoor BDO. Het ziekenhuis in Hardenberg scoort rapportcijfer 3 en de Gelre Ziekenhuizen een 5. Het Deventer Ziekenhuis en St Jansdal krijgen beiden een 7 en Isala in Zwolle een 9.