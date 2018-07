Twee verdachten 'drugslab' Schuinesloot nog drie maanden vast

Hardenberg­se raad laat verzet tegen verhuizing kanovereni­ging varen

17 juli Wethouder Martijn Breukelman kreeg het nog even zwaar te verduren, maar uiteindelijk stemde de gehele gemeenteraad vanavond in met de verhuizing van de Kanovereniging Hardenberg-Vecht naar een plek aan de Molengoot in het Vechtpark.