Tweede prikplek in IJsselland: na Zwolle ook vaccinaties in Hardenberg

Theaters in Vechtdal worstelen zich door lockdown: ‘Ouderwetse avonden missen we’

18 januari Theaters moeten vanwege de lockdown in elk geval tot en met dinsdag 9 februari gesloten zijn voor publiek. Het betekent een langere periode zonder bezoekers of voorstellingen. Maar de theaters in het Vechtdal vrezen nog niet voor het scenario reorganisatie, zoals in bijvoorbeeld Lelystad al wel is afgekondigd.