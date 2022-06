Tweede woonzorglocatie voor mensen met dementie in Hardenberg

In Het Blanckvoorthuis is straks ruimte voor 21 mensen met dementie. Voor de bewoner is een studio beschikbaar die met eigen meubels en spullen van thuis kan worden ingericht. Volgens Anne Marie van ’t Holt, de opstartmanager van de nieuwe locatie, is de opvang geen standaard woonzorglocatie.

,,Bij Dagelijks Leven gaan we uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het welzijn van de bewoners staat voorop. Zo werken we met professionele activiteitenbegeleiders die zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Maaltijden worden iedere dag vers bereid door onze eigen kok en bewoners mogen altijd helpen’’, zegt Van ’t Holt. ,,Vinden ze het leuk om aardappels te schillen of boontjes te doppen? Graag! Hebben ze zin om in de tuin aan de slag te gaan? Prima! Juist een keer géén zin om mee te doen met een activiteit? Geen probleem. Alles mag, niets moet. Gewoon, als thuis.’’