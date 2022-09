Tweedehandswinkel De Makelij verkast uit het centrum van Dedemsvaart: ‘Dit pand gaat tegen de vlakte’

Open Monumenten­dag in Avereest in het teken van duurzaam­heid

In de voormalige gemeente Avereest heeft Open Monumentendag zaterdag 10 september het thema ‘Herstelde monumenten en duurzaamheid’. ,,We hebben onze verantwoordelijkheid om duurzaam om te gaan met de natuur, de producten die we produceren. Maar ook met de monumenten die ons zijn nagelaten”, zegt Harm Knol, voorzitter van stichting Molen de Star Balkbrug.

