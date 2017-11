Tweelingzussen Spijkers & Spijkers: 'Wij zijn één ontwerper'

De bovenetage van wat ooit een verzamelpand voor kunstenaars is geweest, midden in Arnhem, wordt verbouwd. "Niet alles kan tegelijk, want het werk gaat door", verontschuldigt Riet Spijkers zich. Ze zijn te druk, zij en haar tweelingzus Truus. Samen zijn ze Spijkers & Spijkers. Ontwerpers van damesmode, al hebben ze ook zes jaar lang brillen gedaan voor Specsavers.

De zussen, eeneiig en 47 jaar oud, dragen elke dag, van top tot teen, kleding van eigen ontwerp. Terwijl ze zich meer en meer richten op markten in onder andere het Verre Oosten hebben ze zo pas voor Nederland de tweede serie Alzheimersokken ontworpen. Op de vraag wat ze over vijf jaar doen: "Ook mannenmode." Tegen die tijd zullen ze waarschijnlijk ook een reeks eigen winkels hebben in de grote steden. En dat voor een tweeling uit Bruchterveld, bij Hardenberg, wat aan hun accent gelukkig nog te horen is.

Winkel

Ooit begonnen ze in Arnhem in één ruimte, en iedere keer wanneer een kunstenaar vertrok, namen zij dat atelier erbij. Het pand is nu helemaal in bezit van Spijkers & Spijkers. "En in de binnenstad hebben we nu een winkel. Vroeger was het een pop-upstore van twee, drie dagen." Ze vertellen om en om. Dit is Riet: "We zitten daar nu zo'n vier maanden. In de Bakkerstraat. Het gaat hartstikke goed."

Soms staan ze zelf in de winkel. "Interessant, want je hoort heel andere dingen dan je normaal hoort."

Normaal is contact met inkopers van kledingwinkels. "Dit is direct met de klant. Eigenlijk was dat onze droom toen we naar de academie gingen: een winkel." Truus: "Ik zag het heel romantisch voor me: 's ochtends achter een gordijntje kleding maken en dan voor in een winkeltje verkopen." Riet: "Zo gaat het hier en daar nog. Alleen zo doen wij het niet." Truus: "We hebben het met een omweg gedaan. Het is ook commercieel interessant om alles zelf in handen te hebben. Onze ontwerpen hangen vaak in een multibrandstore. Tussen andere merken, heel versnipperd. In een eigen winkel kun je laten zien waar het merk voor staat. De volle breedte."

Doelgroep

Spijkers & Spijkers is vooral bekend van damesmode, in het ietwat hogere segment. Zonder dat ze een specifieke doelgroep voor ogen hebben, zeggen ze. "Dat wordt vaak gevraagd. Maar wat wij maken is niet voor een bepaalde leeftijd. We hebben ook klanten van 80." Truus: "Ik heb een blauwe maandag marketing gedaan. Het eerste wat je leert is te vragen: wat is de doelgroep? Onze doelgroep is niet te vangen in leeftijd." Riet: "In de winkel kwam laatst een meisje: zware schoenen, knalroze rokje, sportjack. Niet iemand van wie je zou verwachten dat onze kleding haar zou aanspreken. Ze paste een broek. Of er een blouse bij was. Ze nam nog een riem. Heel blij was ze. Er is geen doelgroep, ik geloof er niet in. Alles wat je aandacht geeft, wordt mooi."

Begin

"We wilden altijd al iets creatiefs doen, we wisten alleen niet wat." Truus: "Maar als je terugkijkt: op de lagere school in Bruchterveld deden we al make-overs. Het meisje dat minder populair was maar waar wel potentie in zat, daar konden wij wel wat mee. Haar namen we mee naar huis. Anti-pesten, dat deden wij toen al."

Uiteraard deden ze make-overs bij elkaar. Riet: "Tweelingen: je hebt altijd je spiegel bij je."

Dicht bij elkaar wonen ze nog altijd, zoals zo vele tweelingen. "In het Spijkerskwartier", grapt Truus. Evengoed zijn ze in het verleden vaak uit elkaar gehaald en gegaan. Riet heeft een half jaar in Beieren gewerkt. "Na mijn afstuderen ging ik aan het werk in een dorpje, een uurtje onder München. Zaterdags liepen de koeien er om de kerk." Ondermode, ze zegt het zacht. "Grote maten, prothesebeha's. Ik heb daar superveel geleerd."

Truus werkte in die tijd bij een damesmodemerk in Nederland. "We hebben niet eens altijd op dezelfde school gezeten. De academie hier wilde geen tweeling." Riet kon, uiteindelijk, naar de AKI in Enschede. Het vrijmoedige Enschede versus het schoolse Arnhem. Wel studeerden ze beiden in Arnhem af. In 2001 begonnen ze met Spijkers & Spijkers.

Sokken

Op tafel ligt een paar sokken. Zogeheten Alzheimersokken. Twee verschillende sokken, toch een paar. Verschillend, uit solidariteit met Alzheimerpatiënten die soms sokken uit ongelijke paren aantrekken. De eerste versie, in zwart, wit en blauw, werd ontworpen door twee mannen: Mart Visser en Frans Molenaar. Spijkers & Spijkers werd gevraagd voor de tweede versie, die nu in de winkels ligt. De opbrengst gaat naar het VUmc Alzheimercentrum. Voor onderzoek.

"Sommige dingen doe je voor geld, andere doe je voor karma", zegt Riet. Truus: "En omdat het leuk is om te doen. De vorige keer waren er twee ontwerpers. Om die reden nu weer. Niet omdat wij twee ontwerpers zijn, maar omdat wij een tweeling zijn. Het is een tweelingsok geworden. Ze lijken hetzelfde, maar zijn net anders. De verwarring die mensen bij tweelingen soms hebben, hebben mensen met Alzheimer ook."

Riet: "Volgens mij heeft iedereen dat wel in de familie. Bij ons een oom en een tante, jong ook nog. Heel erg." Truus laat zien dat de sokken wel degelijk anders zijn. "Als ze in het pakje zitten, denk je: het zijn dezelfde. Eenmaal los blijken ze verschillend. Wij maken ons eigen verhaal. Wij zijn ook niet twee ontwerpers, wij zijn één ontwerper."

Heupen

Riet: "Veel mensen weten gewoon niet wat ze aan moeten doen. Dat merken we als we in de winkel staan. Het is geen willen of durven, maar ze wéten het niet. Vrouwen willen er leuk uitzien. 'Zeg maar wat ik aan moet.' Dan zijn ze heel blij als ze weg gaan. Ze zien er dan goed uit." Lachend: ,,Slanker ook, als het goed is."

Truus: "We hebben weleens tegen een vrouw gezegd: als je op deze outfit geen complimenten krijgt, mag je 'm terug komen brengen. Riet: "Ze kwam terug, maar om te zeggen dat ze zo veel complimenten had gehad. Ik had haar een groene rok laten passen, witte blouse met vrolijk gekleurde print er op. Het stond haar fantastisch. Zij was bang dat de groene rok haar heupen zou accentueren. Mensen pakken vaak dingen die niet bij ze passen. Ik heb brede heupen, denken ze, dan doe ik een strak rokje aan en lijk ik kleiner. Maar als je focust op jouw negatieve punten, gaat daar de aandacht naar toe. Terwijl je de aandacht moet leggen op de punten waar je jezelf het mooist vindt. 'Wat vind je het mooiste aan jezelf?' vraag ik dan. Werkt als je daarmee aan de slag gaat altijd."

Mannen

Kleurrijk zijn hun ontwerpen. Waaraan valt een Spijkers & Spijkers te herkennen? Truus: "Aan de positieve vibe." Zouden ze ook voor mannen willen ontwerpen? Riet: "Ik wel." Truus: "Ik ook wel. In de winkel vragen mannen: 'Heb je ook wat voor mij?'. Maar er zijn maar twee Spijkers. Ga je je designerteam uitbreiden, dan ga je delegeren. En wij vinden ontwerpen zelf zo leuk." Truus: "Eerst meer winkels, dan ontwerpen voor mannen. Ik denk altijd: de dingen komen wel op je pad als de tijd rijp is."

Namen

Truus en Riet: mooie namen. Riet: "Ik vind ze ook mooi. Jammer dat er bijna geen kinderen zijn die Truus en Riet heten." Ze zijn vernoemd, zo ging dat toen in Bruchterveld. "Naar oma van de ene kant en opa van de andere. Die waren aan de beurt waarschijnlijk."

Hendrika Jantina Riet en tweelingzus Geertruida Hermina Truus Spijkers komen nog graag op hun geboortegrond. "Afkomst moet je nooit verloochenen. Ik hoef er niet te wonen, maar is er wel binding." Riet: "Het is best een grappig dorp, voor vakantie."

Máxima

Het hoogst haalbare in Nederland is koningin Máxima een jurk van jouw ontwerp zien dragen. Truus: "Heb je even?" Riet is al begonnen: "Nadat ze koning en koningin waren geworden trokken Willem-Alexander en Máxima langs alle provincies. Wij mochten ook handjes schudden en namen een cadeautje mee. Mocht niet, maar wie niet waagt... Stonden we daar met een vrij grote doos bij ons. Máxima wist wie we waren; we hadden haar al eens ontmoet. De doos werd meteen doorgegeven naar achteren. We dachten: daar horen we niets van terug. Een tijdje later belde haar persoonlijke assistent. Ze wilde ons een mooi verhaal vertellen. Er was een jurk van ons besteld bij een winkel in Nederland, maar die paste niet. Toen ze in het pakje van ons keken, bleken het precies dezelfde jurken. In dezelfde kleur ook. Alleen: die paste wel." (De gedachten gaan terug naar de aandacht voor positieve punten.)

Truus: "Maar ja, toen moest ze hem nog aan doen. Dat duurde even, maar opeens kwamen er allerlei berichtjes: appjes, sms'jes. Een tante belde meteen op. Haar zoons hadden vaak gezegd: 'Máxima doet toch nooit wat van die twee aan, echt niet. Die rare dingen van hun'. Nou, mooi wel."

Bedrijfskleding

"Wat we nu ontworpen hebben, behalve de collectie voor volgend jaar, waar ik niks over mag zeggen, is bedrijfskleding voor een internationale hotelketen", vertelt Riet. Het gaat om de citizenM-hotels van MEXX-oprichter Rathan Chadda. Truus: "Alles in die hotels is design, nu de kleding ook. Er bestaat geen hiërarchie binnen het personeel, iedereen kan alles. Het is leuk werk om je in de filosofie van zo'n bedrijf in te leven. Dus iets voor mannen doen we al wel. Stiekem."