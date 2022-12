Twenterand helpt bewoners aan hypotheken door huizen definitief te splitsen

Momenteel is het nog zo dat banken deze huizen zien als woningen met inwoning, in plaats van twee afzonderlijke huizen. Daardoor weigeren banken ze ook als afzonderlijke huizen te financieren. Het levert grote problemen op voor de bewoners. Zo kunnen ze geen hypotheek krijgen, maar ook geen leningen om te verduurzamen. Daar komt verandering in. De woningeigenaren kunnen de huizen nu formeel laten splitsen bij de gemeente Twenterand.

Daarbij gaat het om huizen waar al een inwoonsituatie was, waarop al verschillende huisnummers gevestigd zijn en waarbij eigenaren al jaren dezelfde lasten betalen als iedere andere inwoner. Maar deze vorm van woningsplitsing bleek halfbakken. Want als bijvoorbeeld inwonende ouders kwamen te overlijden, kreeg het pand weer een enkel huisnummer. Met het zicht op de woningnood geen ideale situatie. Het is reden voor Twenterand om, in navolging tot Hardenberg, het mogelijk te maken de huizen definitief te splitsen in twee kavels. Bewoners kunnen het bestemmingsplan nu laten wijzigen.