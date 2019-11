Twenterand wil nader onderzoek naar nachttrein Almelo-Hardenberg

Twenterand, dat treinstations heeft in Vriezenveen en Vroomshoop, ligt op de route van Almelo naar Hardenberg. „Kijkend naar het succes van de nachttrein in de Achterhoek en de belangstelling vanuit de enquête, hebben wij een officieel verzoek ingediend om dit nader in kaart te brengen”, zegt Harmsen, wethouder in Twenterand.



Gemeenteraadslid Savannah Makkinga zette eerder namens GBT een enquête op om de behoefte voor een nachttrein in kaart te brengen. In totaal vulden 555 mensen die in. Van de mensen die reageerden, gaf 95,1 procent aan voorstander te zijn van een nachttrein.