Twenterand woedend op provincie over kanaal Almelo-De Haandrik: ‘U heeft wat goed te maken’

Er moet snel een oplossing komen voor bewoners langs Kanaal Almelo-De Haandrik. Daarop dringen meerdere gemeenteraadspartijen uit Twenterand aan, in een brandbrief richting Provinciale Staten. De partijen vinden dat de provincie bewoners in de kou laat staan en dat Statenleden politiek bedrijven over de ruggen van gedupeerde aanwonenden. ‘Om te schamen.’

Gemeentebelangen Twenterand, ChristenUnie, CDA, PvdA-Groenlinks, PVV en de VVD slaan de handen ineen, voor bewoners langs kanaal Almelo-De Haandrik. De partijen zijn woedend op leden van Provinciale Staten en roepen hen op snel duidelijkheid te bieden rondom schadevergoedingen. ‘U heeft wat goed te maken, dat bent u de aanwonenden schuldig’, schrijven de partijen.

Zolang er geen goede schaderegeling is voor alle gedupeerden, mag de provincie op grondgebied van Twenterand niet werken aan het kanaal. De gemeente weigert waar mogelijk vergunningen af te geven, voor bijvoorbeeld het vervangen van damwanden.

242 van 359 gezinnen nog in onzekerheid

Begin deze maand zou er al duidelijkheid volgen in een vergadering van Provinciale Staten over de afhandeling van de schades. Wat volgde, was een regeling die alleen bewoners helpt waar de schade is veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal. Maar bij wie dat niet zeker is, heerst onzekerheid. Dat zijn 242 van de 359 gevallen.

Gedeputeerde voorkomt regeling voor alle bewoners

Een dag voor dat debat kondigden de vijf coalitiepartijen en een groot deel van de oppositie in Provinciale Staten aan met een voorstel te komen om een uitgebreide schaderegeling voor bewoners te regelen, ongeacht de oorzaak van de schadegevallen. Maar gedeputeerde Bert Boerman raadde het af, hij vreest voor een precedentwerking met andere schades in de rest van de provincie. Onzin, vinden raadsleden van Twenterand. ‘In deze kwestie is er geen enkele sprake van precedentwerking, omdat er geen vergelijkbare situatie is in Overijssel.’

‘Bizar debat’

De raadsleden ergerden zich bovenal aan de houding van Statenleden. ‘Het werd een bizar debat, waarbij gesold werd met onze inwoners, jullie inwoners. Om te schamen.’ Volgens de partijen is er politiek bedreven over de ruggen van gedupeerden. ‘Coalitie of oppositie tellen niet in dit soort unieke kwesties: het gaat om het belang van leefbaarheid van inwoners in het gebied met bovendien negatieve effecten op de volksgezondheid van onze en jullie inwoners.’

Bewoners krijgen pas veel later duidelijkheid

Ook tijdens een bewonersavond op 16 juli, bleek de communicatie vanuit de provincie vaag. De provincie beloofde voor 24 juli duidelijkheid te scheppen. ‘Maar dat is niet zo, want er zijn reeds enkele aanwonenden gebeld die juist te horen hebben gekregen dat het voor hen nog niet duidelijk is en veel later pas meer bekend wordt.’

Oproep: voor 1 september beginnen met herstel

De gemeenteraadsleden roepen de statenleden daarom op van de Stichting Kant Nog wal, die opkomt voor de belangen van bewoners, een volwaardige gesprekspartner te maken. Ook willen de raadsleden dat bewoners gebruik kunnen maken van onafhankelijke schade-experts, op kosten van de provincie. Bovendien wordt de provincie opgeroepen uiterlijk 1 september begint met het herstel van beschadigde panden, door middel van lokale en regionale aannemers.

Kijk hieronder naar de schade aan de woningen langs het kanaal.