Uitbaters blij met ruimere openingstijden Hardenbergse horeca

Volgens de nieuwe regels in de algemene plaatselijke verordening (apv) van de gemeente Hardenberg hoeven alle horecazaken in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag hun deuren binnenkort pas te sluiten om uiterlijk vier uur ’s nachts. Die versoepeling moet leiden tot een meer gespreid vertrek van gasten, waardoor de kans op overlast vermindert.

Veiligheid

,,Wij zijn heel tevreden over de aanpassing van de apv, dit is goed voor de veiligheid op straat’’, vertelt voorzitter Margé Hans van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hardenberg. ,,Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij deze aanpassing. In een pilot waarvoor meerdere horecazaken zich hadden aangemeld is proefgedraaid met de verruimde sluitingstijden. En die proef is geslaagd, constateerden eind vorig jaar ook burgemeester Snijders en zijn ambtenaren. Daarop is in overleg besloten de ruimere openingstijden op te nemen in de apv, wat nu dan is gebeurd.’’

De Hardenbergse horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, politie en gemeente werken al jaren samen om overlast in en rond uitgaansgelegenheden tegen te gaan. Daarvoor werd eind 2014 een convenant ondertekend, waarbij ook een ‘collectieve horeca-ontzegging’ werd ingevoerd. Bezoekers die in of rond een horecazaak overlast veroorzaken, vernielingen aanrichten of geweld plegen krijgen dan een ontzegging voor bepaalde tijd, waarbij ze ook geweigerd worden in andere horecagelegenheden. Daar gaat een afschrikwekkende werking van uit. In 2015 begon een pilot met de verruimde openingstijden in de weekends. ,,Leden van onze bond die meededen waren blij met die versoepeling. Maar natuurlijk lang niet al onze leden hebben daar behoefte aan. Als de nieuwe apv straks van kracht is zijn horecazaken ook niet verplicht om tot vier uur open te blijven. Elke individuele ondernemer is nu zelf aan zet en kan zelf besluiten toch eerder dicht te gaan.’’

Herdenbergher

André Eggengoor (47) deed met zijn Grand Café Den Herdenbergher ook mee aan de proef, en dat is hem goed bevallen. ,,Anderhalf jaar geleden zijn we samen met enkele andere collega’s begonnen. In de pilot mochten bezoekers ’s nachts tot half drie binnen komen, en tot uiterlijk half vier blijven zitten. Dat gaf wel ruimte om een avond ontspannen af te sluiten, soms was het zó druk. Dan is het niet verantwoord om ineens na het laatste nummer 300 gasten tegelijk op straat te laten gaan.’’

Toch hebben lang niet alle deelnemende horecazaken gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot half vier door te gaan. ,,De meeste collega’s vonden het om half drie wel mooi geweest. Wij zelf ook hoor, tegen die tijd proberen we de mensen rustig te laten vertrekken. Met de muziek werk je dan naar een eind toe, dan weten bezoekers dat ze desgewenst nog een laatste drankje kunnen bestellen. En als André Hazes zijn laatste rondje heeft gezongen, gaat het licht aan. Dat gaat goed, de gasten tevreden, ik tevreden.’’

Vette hap