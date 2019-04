Uitbreiding Hardenbergs bedrijventerrein Broeklanden nog dit jaar bouwrijp

Hardenberg begint in het derde kwartaal van dit jaar met het bouwrijp maken van bedrijventerrein Broeklanden-Zuid. Het medio februari door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. De kavels bedrijfsterrein die samen twintig hectare meten, moeten nog dit jaar bouwrijp zijn. Ondernemers kunnen kiezen uit grote kavels, die de gemeente met veel flexibiliteit gaat uitgeven. Op woensdag 8 mei wordt een inloopbijeenkomst over het plan gehouden.

Tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk wordt 20 hectare nieuw bedrijventerrein aangelegd, omgerekend een oppervlakte van pakweg dertig voetbalvelden. Op meerdere grote kavels van minimaal twee hectare groot zijn grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorieën toegestaan.

Volledig scherm Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid in Hardenberg. © Anne Luchies

Verkeersveiligheid

Broeklanden-Zuid wordt goed bereikbaar vanaf de Duitslandweg, via de rotonde ter hoogte van de Zwedenweg/Frankrijkweg. Daarbij wordt de Frankrijkweg doorgetrokken naar de Broekdijk, waardoor een korte rechtstreekse verbinding richting Bruchterveld ontstaat. Ook wordt een extra ontsluitingsweg voor het terrein aangelegd via de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg. De Broeklandenweg wordt via het nieuwe bedrijventerrein aangesloten op de bestaande rotonde in de Duitslandweg. Met deze maatregelen wordt de verkeersveiligheid in dit gebied verbeterd, waarmee wordt voldaan aan een langgekoesterde wens van de verenigingen voor Plaatselijk Belang in Bruchterveld/Ebbenbroek en Bergentheim.

Water en groen

Veel aandacht wordt ook besteed aan een groene aankleding en wateropvang, in samenwerking met Waterschap Vechtstromen. Langs de randen van het bedrijventerrein is op een oppervlakte van bijna negentien hectare groot genoeg ruimte voor de tijdelijke opslag van circa 100.000 kubieke meter regenwater. Langs de Broekdijk, het kanaal en de Kuilenweg komen groensingels in combinatie met waterpartijen. Langs de Duitslandweg komen zichtlocaties voor bedrijven.

Grotere kavels

Hardenberg is al jaren Overijssels koploper bij de verkoop van bedrijfsgrond en verwacht ook de komende jaren veel kavels te kunnen uitgeven. ,,Daarbij is ook behoefte aan kavels die groter zijn dan twee hectare’’, weet de gemeente. Volgens de regionale programmering van bedrijventerreinen in West-Overijssel voor 2017-2020 is in Hardenberg en omringende gemeenten behoefte aan nieuwe bedrijfskavels, met name aan grotere percelen. Broeklanden-Zuid moet in een periode van tien jaar worden uitgegeven.

Inloopbijeenkomst