Uitgaansregels in Hardenberg na drugs- en drankoverlast aangescherpt

Om drugsoverlast in het uitgaansleven van Hardenberg verder tegen te gaan en daarmee ook het gebruik onder jongeren, heeft burgemeester Peter Snijders samen met een afvaardiging van de horeca en de politie donderdagmiddag een opnieuw vastgesteld veiligheidsconvenant ondertekend. Een markeringspunt, zo omschrijven de partijen, nadat de overlast in het centrum van vooral Hardenberg het afgelopen jaar is toegenomen.

Onder meer door de tijdelijke sluiting van café de Buurman, na de constatering dat daar harddrugs verhandeld en gebruikt werden. Maar ook naar aanleiding van een geweldsincident in november, toen twee agenten door een man uit Twenterand werden mishandeld: drugsgerelateerd. ,,We willen de drugsoverlast gezamenlijk een halt toeroepen”, zegt burgemeester Peter Snijders. ,,Horecaondernemers zijn hierbij een onmisbare schakel.” Met het convenant in de hand kunnen partijen - horeca, gemeente, politie, Openbaar Ministerie - elkaar op gemaakte afspraken wijzen. ,,En het biedt mogelijkheden om adequaat te handelen als het nodig is.”

Plezierige en veilige stapavond

Het convenant gaat niet alleen over drugsoverlast, maar moet het uitgaanspubliek in Hardenberg en omliggende kernen op alle vlakken een plezierige en veilige stapavond geven. Zo is het niet langer toegestaan om ‘groepskenmerkende, negatief sfeerbepalende kleding’ - denk aan motorclubs - te dragen. Notoire raddraaiers worden hard aangepakt, hebben de partijen samen besloten. Zo is daar de collectieve horecaontzegging. Iets wat burgemeester Snijders onlangs in deze krant al aanstipte, maar nu scherper toegepast zal worden. ,,Het is gezellig en leuk om uit te gaan in Hardenberg, dat wil ik graag zo houden. Vervelende mensen die bijvoorbeeld bij de ene kroeg niet naar binnen kunnen, kunnen ook bij de volgende gelegenheid geweigerd worden.’’

Horecatotaalverbod

Bezoekers die zich schuldig maken aan overlast en misdragingen kunnen zonder pardon uit een zaak worden geweerd. Daarnaast kan de overlastpleger met name als het gaat om geweld een ‘horecatotaalverbod’ tegemoet zien. Snijders sprak in november schande van het incident waarbij de agenten werden mishandeld. ,,Als burgemeester kan ik gebiedsverboden en horecaontzeggingen opleggen. Nu gaan we kijken wat er nog meer moet gebeuren.”

Affiches en huisregels