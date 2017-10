Uitslaande brand in woning in Dedemsvaart

Hardenberg wil oplossing voor 'oma-huisjes'

6 oktober Zo'n 300 woningen in het buitengebied van Hardenberg zijn op papier bijna niets waard. Terwijl de huidige eigenaren ze wel gekocht of verkregen hebben als volwaardig huis. Immers, banken, gemeente en andere overheden legden geen strobreed in de weg bij koop, hypotheek of verbouw van deze 'extra' woningen. De gemeente wil deze woningen nu gaan legaliseren.