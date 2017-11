Uitslaande brand verwoest auto in Den Velde

Hardenbergse Nijeboer net geen winnaar maar trotse finalist

10 november Wie niet uit het Oosten van het land komt, kan de lessen van Herman Nijeboer waarschijnlijk moeilijk volgen. In het dialect houdt hij de leerlingen goed bij de les. De praktijkbegeleider van RTC Installatietechniek in Hardenberg werd genomineerd voor de titel Topcoach van het Jaar 2017 in de categorie opleidingsbedrijf. Hij heeft dan wel niet gewonnen maar is apetrots op zijn plek in de finale.