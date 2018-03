Uitslag: monsterzege voor GBT in Twenterand, 1 zetel nieuwkomer PVV

Burgemeester Annelies van der Kolk droeg dinsdagavond stembureau voor stembureau de uitslagen voor, in het gemeentehuis. Gejuich was er niet te horen, want de grote winnaar, GBT, was niet in het gemeentehuis aanwezig. „Wij zijn een volkspartij”, liet Rik Pape van GBT telefonisch vanuit Het Wapen van Vriezenveen weten. „Ontstaan vanuit kleine plekjes.” Daarom werd voor een 'laagdrempelig' onderkomen voor de avond gekozen. Het feest werd daar vrolijk gevierd, met een biertje, iets wat in het gemeentehuis niet kon.

De grote overwinning van GBT lijkt tegelijkertijd ook een afrekening met het christelijke college van de afgelopen vier jaar, al spreekt Pape liever niet met die woorden. Wel vindt hij dat hier heel veel vertrouwen in doorspreekt. „Daar hebben we de afgelopen vier jaar hard voor gewerkt.” Lijsttrekker Mark Paters, die met stomheid geslagen was: „Dit is bovenverwachting. We zijn supertrots. Dit is echt niet normaal.”

GBT zat al met 7 zetels in de raad en was ook bij de vorige verkiezingen de grootste, maar toen was het verschil met de nummer twee, het CDA, slechts 50 stemmen. Maar waar GBT nagenoeg op ieder stembureau won, verloren de christendemocraten. Een verpletterende nederlaag, klonk het vanuit CDA-raadslid Bertus Wessels. Lijsttrekker Henk Wessel noemde het een 'politieke afrekening'. Ook de ChristenUnie verliest een zetel, net als SGP. PvdA/GroenLinks blijft op 1, waar het op meer had gerekend, net als de VVD. Nieuwkomer PVV - dat hoopte op vijf zetels - komt binnen met 1 zetel. D66 had een restzetel, maar keert niet terug in de raad.

Uitslag verkiezing Twenterand: