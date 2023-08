Unieke operatie in Groningen: vrouw uit Emmen krijgt als eerste kunstborstbeen en kunstribben

Waterschap waarschuwt voor snelstro­men­de Vecht door regen: ‘Zwemmen raden we ten zeerste af’

Naast beperkte bootvaart door een dichte sluis is een duik nemen in de Vecht - officieel geen zwemwater - nu niet raadzaam. Dat stelt Waterschap Vechtstromen. De rivier stroomt door de grote hoeveelheid neerslag snel voor deze tijd van het jaar. Bij bootverhuur Rederij Peters in Ommen zien ze licht aan het eind van de tunnel.