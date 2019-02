Urban Arts & Sports in Hardenberg: de droom van freerunners en cheerleaders

videoTerwijl een DJ harde beats door de speaker laat knallen, staan zo'n vijftig jongeren in sportkleding in sporthal De Meet in Hardenberg. De een is nog wat afwachtend, de ander springt al fanatiek over speeltoestellen. De kick-off van de Urban Arts & Sports was donderdagmiddag een succes.

Cheerleading, freerunning, panna voetbal, schilderen en dansen. Tijdens de kick-off van de Urban Arts & Sports kunnen jongeren tussen de 12 en 20 hun lol op. De kick-off is door Cultuurkoepel Vechtdal, De Stuw en de gemeente Hardenberg in het leven geroepen met als doel jongeren meer te laten sporten. ,,Er is genoeg jeugd die zich niet aangesproken voelt door voetbal, of andere veelvoorkomende sporten’’ weet Anja Dalhuisen, projectcoördinator van de Cultuurkoepel. ,,Op deze manier kunnen ze wat anders doen.’’ De 35-jarige Dalhuisen kan zelf nauwelijks bijhouden wat er populair is onder de jeugd. ,,De jongerenwerkers gelukkig wel,’’ vertelt ze lachend. ,,Op dit moment is cheerleaden heel populair. Het is helemaal niet zo truttig als dat je in films ziet, het is echt stoer. Veel stoerder dan op een high-school in Amerika.’’ De kick-off is een proef, als de deelnemers enthousiast zijn gaat de organisatie kijken hoe de Urban-sporten worden voortgezet.

Freerunning

Het populairste onderdeel is zonder twijfel Freerunning. Een voor een trekken de deelnemers een sprintje om zichzelf vervolgens over een speeltoestel te gooien. De een knalt er nog tegenaan, de ander springt er soepel overheen en probeert nog een draai te maken bij de landing. Bij Freerunning is het de bedoeling om met gymnastische technieken - bijvoorbeeld salto’s - over obstakels te springen. De 11-jarige Jayden uit Hardenberg zit met grote ogen te kijken hoe jongens tegen een mat oprennen om vervolgens met een achterwaartse salto weer neer te komen. Zelf rent hij ook uitgelaten tegen de mat op, om vervolgens hard neer te komen en nogmaals een trucje te proberen. Dit is wel even iets anders, dan de hockeytrainingen waar hij normaal gesproken heen gaat. ,,Dit is veel leuker,’’ zegt hij. ,,Met hockey doe je toch heel veel hetzelfde, nu kun je allemaal verschillende dingen doen.’’ Vooral het freerunnen valt in de smaak bij de jonge Hardenberger, het cheerleaden slaat hij even over. ,,Dat is voor meisjes.’’

Quote Je kunt zoveel verschil­len­de dingen doen. Het is echt even wat anders

Dansen

De Dedemsvaartse vriendinnen Moretia (13) en Sanne (13) zijn door hun ouders afgezet in de sporthal. Hoewel er morgen ook een kick-off is in Dedemsvaart, doen de meiden toch in Hardenberg mee. ,,We kunnen morgen niet en we wilden er wel graag heen’', legt Moretia uit. ,,Onze ouders zijn nu even winkelen in Hardenberg, en wij gaan hier straks dansen.’’ Het freerunnen en cheerleaden vindt het tweetal niet zo interessant, ze zijn speciaal gekomen voor de dansworkshops. Breakdance, hip hop en Poppin’ & Lockin: dat lijkt ze wel wat. De muziek die de DJ door de sporthal laat schallen wordt ook goedgekeurd door de meiden. ,,Ik vind het leuk hoor. Het is ook heel interessant, je kunt zoveel verschillende dingen doen. Het is echt even wat anders’’, vertelt Moretia , die zelf op paardrijden zit.

Chillen

Tijdens de middag zijn meer dan vijftig jongeren aanwezig om even te proeven van de Urban Arts en Sports, tot vreugde van Dalhuisen. ,,Het is de hele middag inloop, dus hoeveel het er in totaal zijn weet ik niet. Maar het is zeker geslaagd, er is veel belangstelling voor.’’ Naast de fanatiekelingen die over toestellen springen en voetballers die of in een kooi aan het voetballen waren, kunnen de bezoekers ook even chillen in een game hoek. Dat hoekje bleek echter minder populair, gamen doen ze thuis wel weer.