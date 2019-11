Uurwerkreparateur Arjan Barnard weet het zeker: het horloge raakt nooit uit de tijd

Hardenberg wil bestaand gasnetwerk gebruiken voor 'groen gas’

29 november De Gemeente Hardenberg gaat onderzoeken of het mogelijk is om biogas, groen gas of waterstof als alternatieve warmtebron te gebruiken, zodat de gemeente volledig aardgasvrij wordt. Als dit mogelijk is, kunnen ook mensen met een ‘smallere beurs’ hun woning duurzaam verwarmen.