Vaag politiebericht over ‘incident met kind in toiletgebouw’ zorgt voor onrust op vijf campings in Rheeze

Rick (36) neemt vermaard maar vervallen Speelstad Oranje over: ‘Werk van Hennie van der Most voortzet­ten’

23 april In de vermaarde Speelstad Oranje, onder de rook van Beilen, is het al jaren stil. Maar daar komt verandering in, nu de 36-jarige Rick van der Graaf uit Dedemsvaart het voormalige attractieparadijs en vakantiepark van Hennie van der Most heeft overgenomen. De schaterlach moet er weer klinken. ,,Dit moet geen Speelstad 2.0, maar een Speelstad 3.0 worden.”