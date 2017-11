Vader en dochter uit Hardenberg op kieslijst voor 50Plus

In theorie zou het kunnen dat vader en dochter Schuurman na 21 maart op het pluche van de Hardenbergse gemeenteraad plaatsnemen.

Dat zou overigens geen primeur voor Nederland zijn, want zowel de combinatie vader-zoon als vader-dochter zijn in de Nederlandse gemeentepolitiek eerder voorgekomen. Het zou evengoed bijzonder zijn als de beide Schuurmannen in de raad komen, want 50Plus is nieuw in Hardenberg en het is bovendien de enige gemeente in Overijssel die deze partij op de kieslijst heeft staan.

Wie is fractievoorzitter Gijs Schuurman en waarom verschijnt hij voor 50Plus op het politieke toneel?

,,In mijn werkzame leven was ik hoofd administratie in de verpleegsector. Mijn vrouw Stevien overleed twee jaar terug en op haar sterfbed heb ik haar moeten beloven niet achter de geraniums te gaan zitten en verder te gaan met mijn leven. Sinds 2012 was ik in Hardenberg al politiek actief bij Liberaal Hardenberg van Petra Baarslag. Ze hadden geen kennis van de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning, red.) en daar had ik een boek over geschreven. In 2014 kwam ik zeven stemmen tekort voor de gemeenteraad. De partij van Baarslag ging op in Leefbaar Hardenberg en die naam vond ik niet juist. Later ging de partij op in de VVD.''

Wat denkt u met weer een nieuwe splinterpartij in Hardenberg te bereiken?

,,Pardon? Verkeerde vraag! 50Plus zit in de eerste en tweede kamer, in de staten, het is een partij met body, vol lef, durf en kennis.''

Anders geformuleerd: wat zijn de speerpunten van 50Plus in de Hardenbergse gemeenteraad?

,,De drie W's: wonen, werken, welzijn. We zijn er niet alleen voor vijftigplussers, we zijn er ook voor diegenen die vijftig willen worden. We zetten in voor betaalbaar wonen voor jongeren, voor starters. We zijn voor zondagopening van winkels in Hardenberg. Ondernemers moeten dat zelf bepalen. Het is bij ons ook bekend dat Hardenbergse raadsleden die tegenstemden zelf op zondag in Coevorden boodschappen doen.''

Wie zijn dat dan?

,,Dat ga ik niet vertellen. Als we straks invloed hebben, gaan we ook afschaffen van het betaald parkeren bepleiten. Over anderhalf jaar moeten alle automaten in Hardenberg toch al vervangen worden, kosten: één miljoen. Dat geld kan je beter in je zak stoppen en er gratis parkeren van maken. Scheelt de ondernemers veel omzet.''

Hoeveel zetels denken jullie als 50Plus te scoren?

,,Ik reken op twee zetels, maar we gaan voor drie. En misschien komt Hanneke er met voorkeursstemmen in. Waarbij ik meteen wil aanvullen dat mijn dochter niet bij de partij zit omdat ik dat zo graag wil. Ze is ook op eigen kracht geselecteerd. Hanneke en mijn andere dochter Bertina (eeneiige tweeling, red.) zijn trouwens de jongste leden van 50Plus.''