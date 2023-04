Vader uit De Krim moet jaren de cel in voor doden eigen dochtertje: ‘Schudden en stompen’

Mijlpaal voor monumenta­le molen in Almelo: ‘Schuur biedt nieuwe kansen voor dit historisch erfgoed’

Het is een mijlpaal in de geschiedenis van korenmolen De Hoop in Almelo. De uitbouw naast het monument aan de Nieuwstraat is klaar. In de fraai afgetimmerde ruimte kunnen tientallen gasten worden ontvangen. De molenschuur biedt daarmee volop kansen om het historisch erfgoed van de molen onder de aandacht te brengen van nieuwe generaties.