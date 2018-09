Vakantiepark Gramsbergen erkent schuld voor 'ondraaglijke jeuk' door eikenprocessierups bij 78-jarige

Excuses

Touwslager wilde excuses en een tegemoetkoming in de kosten van 't Hooge Holt. ,,In plaats daarvan reageerden ze of het mijn eigen schuld was. Voordat ik op dat bankje ging zitten, had ik maar naar boven moeten kijken of er een nest zat.'' Hij besloot het park aansprakelijk te stellen voor het letsel dat hij opliep door de rupsen. Voor zover bekend, is dat niet eerder gedaan door een particulier in Nederland.