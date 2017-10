Vakbond CNV wil oud-medewerkers Tuunte helpen

CNV Vakmensen roept oud-medewerkers van Tuunte Fashion op zich aan te sluiten bij een rechtszaak tegen de nieuwe eigenaren van de modeketen. De vakbond meent dat er bij de doorstart sprake was van leeftijdsdiscriminatie en dat de ondernemingsraad ten onrechte buitenspel is gezet.

Tuunte Fashion had ruim 40 winkels. Daarvan zijn er na het faillissement 19 gesloten, waarvan 7 in deze regio. De overige winkels zijn twee weken geleden voortgezet door Jola Mode, een modeketen uit het zuiden van het land, en voormalig Tuunte-eigenaar Rene Rootinck. Hoeveel van de oorspronkelijke 250 medewerkers van Tuunte mee zijn gegaan, is onduidelijk.

'Duurdere werknemers dumpen'

"Willen we aantonen dat medewerkers onterecht op straat staan, dan hebben we zoveel mogelijk van hun verhalen nodig", aldus CNV-bestuurders Roos Rahimi en Willem Kruithof. Ze denken dat de doorstart is gebruikt om 'oudere en duurdere werknemers te dumpen'.