Van Broekhuizen gaat oude winkel in Balkbrug heropenen

Drie jaar geleden verhuisden ondernemers John en John Benno van Broekhuizen hun ambachtelijke slagerij van Balkbrug naar een groter pand in de Prinsenstraat in Dalfsen. Klachten van buren over overlast door het roken van worsten in een rookkast, werden door de gemeente gehoord. Waarna de slagers een dwangsom opgelegd kregen van 50.000 euro als ze door zouden blijven gaan met het roken van vlees en worst in Dalfsen.

Rookkast

Eind vorig jaar verhuisde Van Broekhuizen daarom de rookkast terug naar het oude bedrijfspand in Balkbrug. ,,Het is voor ons heel veel extra werk en overlast omdat we nu heel veel heen en weer moeten rijden. Worsten in Dalfsen inladen en in Balkbrug uitladen en roken, daarna dezelfde route terug. Het kost ons zeker 20 uur extra werk per week", legt John Benno van Broekhuizen uit.

Vader John van Broekhuizen meldt dat in de omgeving van Balkbrug veel vraag was naar heropening van de winkel. ,,Het pand gebruikten we nog steeds als zouterij en drogerij en dus ook om het vlees te roken."

Verkooppunt

John Benno: ,,We blijven gewoon open in Dalfsen. We starten er nu een verkooppunt bij." Bedoeling is om na verbouwing van het pand in Balkbrug eind november de winkel te heropenen. ,,De buitenkant van het pand wordt aangepakt en krijgt een nieuwe pui. Binnen maken we een nieuwe toonbank." De metersgrote bekers van de prijzen die de slagers wonnen met hun ambachtelijke worsten blijven belangrijk onderdeel van het winkelinterieur. Al zijn er de afgelopen jaren niet veel nieuwe bekers bijgekomen. ,,Nee, met alle zaken die speelden rondom de verhuizing en de vergunning in Dalfsen zijn we er niet aan toegekomen."