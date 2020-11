Van de weg zo het kanaal in bij Mariënberg

D-Day voor kanaalbewo­ners Almelo-De Haandrik: wanneer wordt huizenscha­de vergoed?

28 oktober DAARLERVEEN - Ze zeggen allemaal het beste te willen voor gedupeerde bewoners langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Maar de neuzen in de Provinciale Staten staan alles behalve in dezelfde richting. Vandaag komt er duidelijkheid over de schadeafhandeling van het kanaaldrama.