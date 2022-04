Van ervaren podiumbouwer tot gewaardeerd leerkracht: vijf lintjes in gemeente Hardenberg

LINTJESREGENBurgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg had vanmorgen in theater De Voorveghter de eer om vijf lintjes uit te reiken. Dit deed hij aan vrijwilligers die vanuit verschillende kernen onder valse voorwendselen naar de schouwburg werden gelokt. Zoals Henny Hahn-Barelds, die rondleidingen bij streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart verzorgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Henny Hahn-Barelds uit Dedemsvaart is sinds 1987 actief als vrijwilliger bij onder meer de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, dat tegenwoordig Vrouwen van Nu heet. Ze was er vijf jaar voorzitter en daarna tot 2019 contactdame, zoals de club de schakel tussen bestuur en leden noemt. Vanaf de eeuwwisseling verzorgt Hahn-Barelds als gastvrouw bij de Historische Vereniging Avereest rondleidingen bij streekmuseum De Kalkovens. Ook begeleidt ze medemensen die kampen met een beperking.

Voor haar langdurige inzet voor de gehandicaptenzorg is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en die titel is eveneens voorbehouden aan Gerrit Kottier uit Slagharen. Hij is al tientallen jaren betrokken bij de judovereniging BSV Anbergen, maar helpt ook bij de organisatie van de jaarlijkse sinterklaasoptocht. Dat doet hij ook bij het plaatselijke multifunctioneel centrum het Kronkelhonk. Hij werkte daar, maar hielp ook als vrijwilliger bij de nieuwbouw van het gebouw en bij allerlei activiteiten.

Voor zijn kerkelijke vrijwilligerswerk is ook Ben Viskaal uit Dedemsvaart onderscheiden. Zo was hij binnen de rooms-katholieke kerk onder meer bestuurslid en voorzitter van de locatieraad St. Vitus. Ook is hij wijkcontactpersoon en zat hij in het bestuur van jongerenkoor Juventa. Viskaal stak eveneens voor de verschillende verbouwingen en renovaties van het kerkgebouw zijn handen uit de mouwen. Eerder verdiende hij daarvoor al een Willibrordplaquette van het Aartsbisdom Utrecht.

Volledig scherm Ben Viskaal (links) in de kerk in Dedemsvaart. Hij ontving dinsdagmorgen een lintje. © Frank Uijlenbroek

Mede omdat Berend Jan Schuldink uit Mariënberg sinds 1972 actief lid is van toneelvereniging Vorie Vana uit Beerzerveld, zette burgemeester Offinga ook hem met een lintje in het zonnetje. Schuldink was bij de club liefst dertig jaar voorzitter. Hij speelde ook mee met zeker 45 toneelvoorstellingen en coördineert de opbouw van het podium, zorgt voor het vervoer en doet aan ledenwerving. Een onmisbare schakel, kreeg ook koning Willem-Alexander bij het ingediende verzoek te horen.

Tot slot mag ook Henk Brink uit Hardenberg zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Naast zijn betaalde werk had hij verschillende vrijwilligersfuncties binnen het onderwijs. Hij was voorzitter van stichting Chrono, met tal van christelijke basisscholen in de gemeente Hardenberg. Maar ook bestuurde hij het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, maar daarin alle basisscholen uit Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden. Ook gaf hij de aanzet tot het project '10-14-onderwijs’, om leerlingen beter voor te bereiden op de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs.

Vanuit privacyoverwegingen vermeldt de gemeente Hardenberg geen leeftijden van de gedecoreerden.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.