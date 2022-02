Van metal naar mantra’s: Heleen uit Hardenberg is verzot op de ukelele en schrijft er een magazine over

Heleen Lutjeboer (56) uit Hardenberg is sinds haar kinderjaren verzot op de ukelele. Een uur per dag speelt ze er zo op. Soms urenlang zelfs, opeens merkt ze dan dat het middenin de nacht is. Eind vorig jaar bracht ze met een andere fanaat het eerste gratis online Ukelele Magazine uit: met interviews, een soort ukelele en tips. De volgende uitgave verschijnt dit voorjaar.

Wat heb je met de ukelele?

Heleen Lutjeboer, tussen noten en zang door: ,,Het is zo’n fijn instrument. Ook voor mensen die nog nooit iets aan muziek hebben gedaan of geen noot kunnen lezen. Met zes gemakkelijke basisgrepen kun je al met honderden liedjes meespelen. Of liedjes spelen en jezelf bij zang begeleiden.’’

Wat maakt het spelen voor jou bijzonder?

,,Zelf muziek maken is gewoon genieten én het is goed voor je gemoedstoestand. De vrolijke klanken die uit de ukelele komen helpen daarbij. Als je gegrepen bent door een muziekinstrument dan wil je niets liever dan erop spelen. De uitdaging is leuk. Het groeien in de muziek, steeds weer iets nieuws leren, zelf stukjes of liedjes schrijven. Gretig zijn en de kick ervaren als je weer een lastig stukje hebt geleerd.”

Heleen: ,,Er zijn in de middeleeuwen prachtige muziekstukken geschreven die op de ukelele geweldig klinken."

Wat is je repertoire?

,,Eigenlijk alles, van metal naar mantra’s en van Boudewijn de Groot tot Bach. De klassieke richting vind ik wel het mooist. Er zijn in de middeleeuwen prachtige muziekstukken geschreven die op de ukelele geweldig klinken.”

Heb je wel eens opgetreden? Of zijn er in Hardenberg geen ukelelespelers waarmee je samen kunt spelen?

,,Nee, met de ukelele heb ik nog nooit opgetreden. Ook zijn er in Hardenberg verder helaas geen ukelelespelers. Gelukkig hebben we een grote, supergezellige Facebookgroep ‘Ukelele Nederland’ met meer dan 2500 leden. We treden voor elkaar op door middel van video’s en regelmatig speel ik met anderen op afstand.”

Wie kwam er op het idee om een ukeleleblad uit te geven? En waarom doen jullie het?

,,Het blad is een initiatief van Menno van der Bruggen uit Noord-Brabant en mij. De eerste uitgave was een groot succes, we krijgen nog steeds complimenten en leuke reacties binnen. Er zijn veel meer lezers dan we voorheen verwachtten.”

,,De meerwaarde is dat we een groter publiek kunnen bereiken. Dat is onze drive: meer bekendheid geven aan dit mooie, veelzijdige instrument, het is onbekend én ondergewaardeerd. Meer mensen inspireren, enthousiasmeren. En leuke verhalen bieden aan degenen die de ukelele al kennen.”

Heb je nog een droom om op een plek of met bepaalde muzikanten op te treden?

,,Zoals het nu gaat vind ik het al geweldig. Eerlijk gezegd kan ik net zo genieten van voor mezelf spelen, technieken oefenen en liedjes schrijven. De zomer komt eraan, de wereld gaat weer open. Festivals en muziekevenementen kunnen weer van start gaan. Hoe leuk en spannend is dat?”

Op zoek naar andere ukelele-spelers: 'Mensen in Hardenberg en omgeving help ik raag op weg' Heleen Lutjebroek zou graag in het Vechtdal gelijkgestemden willen vinden. Misschien toch een keer een optreden? De kosten hoeven volgens haar geen hoofdbrekens te bezorgen. ,,In Dedemsvaart bij The Fellowship of Acoustics zijn mooie en goede ukeleles te koop, met uitleg en service. Basislesjes kun je volgen op de gratis NTR-cursus." Heleen: ,,De ukelele is geen kindergitaartje." ,,Het is geen kindergitaartje wat sommigen denken, maar een opzichzelfstaand instrument met een eigen klank en energie. Daarna kun je bijvoorbeeld via YouTube ontzettend veel lessen volgen. Uiteraard is het nog beter om een echte muziekdocent in de arm te nemen. Mensen in Hardenberg en omgeving help ik graag op weg."