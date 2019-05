Van wie is de Che Guevara-koffer?

Meer drugscrimi­na­li­teit in Hardenberg, maar toch zijn inwoners tevreden

9 mei De inwoners van de gemeente Hardenberg zijn tevreden over de veiligheid en geven de leefbaarheid in de buurt een rapportcijfer van 7,7. Het aantal misdrijven in de gemeente is in 2018 ongeveer gelijk gebleven, wel is de drugscriminaliteit toegenomen. Dit blijkt uit een veiligheidsonderzoek en een gebiedsscan die de gemeente uit heeft laten voeren.