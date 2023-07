Vandaal vernielt zandsculptuur in Hardenberg: ‘Kunstenaars zijn hier vier dagen druk mee geweest’

The Green Monkeys uit Gramsber­gen twee keer op de Zwarte Cross: ‘Binnen een half nummer was de tent vol’

De Zwarte Cross is begonnen. Na de traditionele opening bij het kampvuur moet The Green Monkeys uit Gramsbergen donderdag meteen aan de bak in de Megatent. ,,In extase”, zo klinkt het uit vier monden na het optreden. Ze hebben heel wat tijd nodig om weer op aarde te landen.