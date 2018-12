Vandalen trekken wensballen uit wensboom Dedemsvaart, verontwaardiging groot

In Dedemsvaart is ontzet gereageerd op de vernieling van wensballen uit de nieuwe wensboom. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een tiental ballen met persoonlijke wensen kapot gemaakt.

De wensboom staat voor het eerst in het dorp, aan de Meester Zacharias Tijllaan. Op initiatief van het ondernemersechtpaar Alice en Harry Bijker. De boom is naar voorbeeld van die van tv-programmamaker Joris Linsen in het Overijsselse dorp geplaatst. In meerdere plaatsen in het land staan deze speciale kerstbomen. Iedereen kan er zijn persoonlijke wens in hangen.

In Dedemsvaart is het particuliere initiatief een groot succes. Een honderdtal wensballen hangt erin. Tientallen vrijwilligers werken aan het project voor verbinding en bezinning mee.

Voetballen

Alice Bijker denkt dat jongeren uit het dorp in de stal naast de boom hebben rondgehangen. Dat deden ze de afgelopen dagen vaker. In die stal werd vanaf 7 december elke avond koffie en thee geschonken en was er voor iedereen een luisterend oor.

Ze vermoedt dat de rondhangende jongeren later op de avond uit baldadigheid de ballen uit de boom hebben getrokken. Enkele lagen de volgende ochtend in de modder op de grond. ,,Een was zo beschadigd, daar is vast en zeker mee gevoetbald’’, zegt Bijker.

Ontzetting

De ontzetting in het dorp is groot. Want er gaan soms schrijnende verhalen achter de kerstwensen schuil, vertelt Bijker. Het gemis van verloren dierbaren is door meerdere personen met een bal met soms daarin een persoonlijke afbeelding tot uitdrukking gebracht. ,,Daardoor is de emotionele schade nu groot.’’

De initiatiefnemers hebben het voorval bij de politie gemeld en willen met de plaatselijke jongerenwerker in gesprek. Daar willen ze het ook verder bij laten. ,,We hebben de meeste ballen met afbeeldingen weer kunnen drogen en repareren. We hopen dat de jongeren de verontwaardiging die hier over in de sociale media is gekomen, mee krijgen en zich realiseren dat dit echt niet kan.’’ Wellicht hebben ze het niet geweten wat voor speciale kerstboom dit is, zegt Bijker nog. ,,Dan weten ze het nu wel. We hopen dat daar een preventieve werking vanuit gaat.’’

Bijker wil niet dat het succesvolle gebaar door de vernieling te niet wordt gedaan. ,,Volgend jaar staat de wensboom er zeker weer.’’