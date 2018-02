Vecht voor Jeugd blijft nodig in Hardenberg

,,Ondanks de aantrekkende economie zijn er nog steeds veel mensen die financiële problemen ervaren", vertelt stichtingsvoorzitter Henk Brink . Mede daarom wil hij bij het bijna vijfjarig bestaan van de stichting laten weten dat Vecht voor Jeugd kan helpen. De afgelopen jaren werden jaarlijks tussen de 40 en 80 jongeren in de gemeente geholpen. In totaal ging het jaarlijks om een bedrag tussen de 15.000 en 20.000 euro.

Contributie

Vecht voor Jeugd ontstond zes jaar geleden uit de Rotary Club Hardenberg en kan bestaan door donaties en giften. ,,We zijn er voor gezinnen die rond moeten komen van een inkomen rond de 110 procent het wettelijk minimum inkomen. Deze mensen kunnen eens per jaar per kind een aanvraag doen voor steun op het gebied van cultuur, educatie of sport. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de muziekles betalen, een computer die een kind nodig heeft voor school of de contributie van een sportclub”, legt Brink uit.