Vechtdal College Hardenberg houdt toch sportweek, maar wel digitaal

Hamstra, afkomstig uit Zwolle, is gymdocent van de Hardenbergse scholengemeenschap. ,,Er gaat al zoveel niet door op school. Zoals het jaarlijkse VC-festival, dat we volgende week op ons eigen terrein in een tent zouden houden, met optredens van onze eigen talenten. Ook onze sportweek moest afgelast worden. Maar op een gegeven moment dacht ik 'hoezo kan de sportweek niet doorgaan? Het kan wel, maar dan online. De afgelopen weken zijn we met de gymsectie al bezig om de leerlingen allerlei opdrachten te geven. Eigenlijk zijn het ‘challenges’, waarbij ze bijvoorbeeld leren jongleren met drie ballen, fit blijven op de eigen trap thuis, gamen met een leuke basketball-app. Voor de sportweek breiden we dat uit. Vorig jaar hebben we in die week een stuntman gehad die vanaf het dak van de school in een kussen sprong. Die heb ik gevraagd of hij hetzelfde willen doen, maar dan vanuit het eigen huis. Hij zag dat wel zitten. Nee, we springen niet van het dak maar hij doet een stuntworkshop, met maandag stokvechten met bezemstelen, en dinsdag vuistgevechten met boksmoves, zoals die ook in films worden gebruikt.’’