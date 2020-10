Vechtdal Crosscompetitie hoopt nu op uitgestelde start in januari

De Vechtdal Crosscompetitie zou morgen beginnen met de Lemelerbergcross, die als vijfde loop aan het programma was toegevoegd. Na de uitdagende cross over de pittige heuvels bij Lemele zou drie weken later de Zwarte Dennen Cross in Punthorst (Staphorst) volgen. Maar die twee crosslopen zijn medio oktober, een week nadat de succesvolle inschrijving was stilgelegd, al afgelast met het oog op de strengere maatregelen die het kabinet toen afkondigde.