Vechtdal heet na megawisseltruc met 30.000 bordjes, paaltjes en stickers toerist nu ook in het Duits welkom

video Hoe de politieke droom van Rick Brink in duigen viel: van ‘nondeju’ tot ‘kutplek’

20 februari Nondeju roept Rick Brink als hij hoort dat zijn Hardenbergse stads- en partijgenoot Piet-Cees van der Wel door is naar de volgende ronde in de race naar een verkiesbare plek op de kandidatenlijst van het CDA voor de komende Kamerverkiezingen. Brink zelf zit dan in grand café Den Herdenbergher nog in spanning te wachten op het verlossende telefoontje van de partijleiding, met zijn net zo ambitieuze vriend Piet-Cees aan zijn zij. Het is een van de sleutelmomenten in de documentaire over de politieke droom van Rick Brink, voormalig fractievoorzitter van het CDA Hardenberg, en meer dan een jaar lang de onofficiële maar wel eerste ‘minister van gehandicaptenzaken’.