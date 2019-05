Vechtdal is twee minuten stil voor oorlogsslachtoffers

Bij dodenherdenkingen in het Vechtdal zijn vanmiddag en vanavond alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Twee minuten stilte, om hen te herdenken die voor de hedendaagse vrijheid zijn gevallen. Zoals in Lutten, waar burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg de herdenking bijwoonde. ,,Het is een vrijheid die we moeten koesteren, iedere dag opnieuw.”

In de verschillende kernen in het Vechtdal herdachten burgemeesters, wethouders, veteranen, jong en oud de gevallenen tijden de Tweede Wereldoorlog en erna. In Oudleusen werd 's middags al een eerbetoon met gedichten en een bloemlegging gehouden. Bij het monument van een in de oorlog gecrashte bommenwerper, waarbij nabestaanden van de omgekomen bemanning aanwezig was.

Kamp Erika

Maar ook bij het voormalige strafkamp Erika in Ommen werd stilgestaan bij dodenherdenking. Daar werden in de Tweede Wereldoorlog talloze Nederlanders vernederd, gemarteld en vermoord. Om hen te eren werd ook vandaag een krans gelegd en volgde een defilé langs het monument. Basisschoolkinderen van Ommen waren aanwezig bij de herdenking bij het gemeentehuis.

Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg was zelf in Lutten, waar hij de aanwezigen toesprak. Hij vertelde dat met de geschiedenis in het achterhoofd ook in Nederland vrijheid niet vanzelfsprekend is. Maar dat de vrijheid ons nu de mogelijkheid geeft om keuzes te maken. En dat we daar zuinig mee om moeten springen. ,,Kies je er voor om je vuisten op te heffen naar die ander of kies je er voor om je handen uit te strekken? Om te reiken naar die ander en je met hem of haar te verbinden?”

Saamhorigheid