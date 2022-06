Vechtdal verheugd over aanpak dodenweg N36: ‘Willen toch allemaal ouder worden?’

Steekinci­dent Klooster­haar lijkt een drugsruzie: ‘Man lag bloedend in de tuin’

Het steekincident aan de Kerkstraat in Kloosterhaar, waar zaterdagnacht een 41-jarge man gewond raakte, heeft een vermoedelijke achtergrond in de drugswereld. In het dorp ervaren de inwoners al langere tijd overlast van de handel in verdovende middelen. ,,Als er vuurwerk afgeschoten wordt dan weet iedereen het: er is weer drugs te koop.”

27 juni